Son Dakika Haberleri: "Kadın gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması
Son Dakika Güncel Haber

"Kadın gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması

1 saat önce

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen "Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışmasına katılım 10 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen "Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışmasına katılım 10 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin instagram üzerinden #kadingozuylekirkpinar hashtagi kullanılarak paylaşması ve fotoğrafı @edirnekulturturizm Instagram sayfasına direk mesaj yoluyla göndermesi gerekiyor.
Fotoğraf makineli ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 10 Temmuz olarak belirlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:58 Kaynak: AA
Kırkpınar, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş, "Bir de benden dinleyin" deyip 8 iddiaya cevap verdi Pendik'teki magandanın cezası belli oldu Hamile kadına dehşeti yaşatan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum Pendik magandasının elini sıkan polis amiri görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:21:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kadın gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]