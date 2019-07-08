"Kadın gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması
1 saat önce
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen "Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışmasına katılım 10 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:58 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen "Kadın Gözüyle Kırkpınar
" fotoğraf yarışmasına katılım 10 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin instagram üzerinden #kadingozuylekirkpinar hashtagi kullanılarak paylaşması ve fotoğrafı @edirnekulturturizm Instagram
sayfasına direk mesaj yoluyla göndermesi gerekiyor.
Fotoğraf makineli ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 10 Temmuz olarak belirlenmişti.
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