Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor
36 dakika önce
EDİRNE / DHA A Milli ve U23 Kadın Güreş Milli Takımları, Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarına Edirne'de devam ediyor.
EDİRNE/ DHA
A Milli ve U23 Kadın Güreş Milli Takımları, Avrupa
Güreş Şampiyonası hazırlıklarına Edirne
'de devam ediyor.
Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, kamp çalışmalarının son derece iyi geçtiğini belirterek, "U23 ve büyük kadınlar kampımız Edirne'de devam ediyor. Sporcularımızın performansından son derece memnunum. Ayrıca Moğolistan
ve Azerbaycan
kadın milli takımlarını da burada ağırlıyoruz. Dünya şampiyonalarında derece elde etmiş olan bu güreşçilerle beraber hazırlanmak bizim için büyük avantaj. Bu arada hayatı film olmuş ve kadın güreşinin tüm dünyada tanınmasında büyük pay sahibi olan Hintli güreşçi Gheeta Phogat da bizlerle birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:46 Kaynak: DHA
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