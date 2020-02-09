Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika
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Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

6 saat önce

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını söyledi.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını söyledi.

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10-16 Şubat'ta İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Şampiyona öncesi son kampı Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde Azerbaycan ve Tayvan kadın güreş milli takımlarıyla yaptıklarını anlatan Kahraman, başarılı bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti.

Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın başarılı olması için gerek sporcular gerekse teknik heyetin elinden geleni yaptığını vurgulayan Kahraman, "2018'de Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak'ın Avrupa şampiyonluğuyla ülkemize dönmüştük. Bu yıl Evin Demirhan ve Bedia Gün de yıldız isimlerimizden." dedi.

Kahraman, Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda sakatlanan Buse Tosun'un tedavisi devam ettiği için Roma'da mindere çıkamayacağını hatırlattı.

"Şampiyonaya iyi şekilde hazırlandık"

Milli takımın 10 sıklette de iddialı olduğunu söyleyen Kahraman, ay-yıldızlı ekibin kadrosunda 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Bediha Gün, 57 kiloda Mehlika Öztürk, 59 kiloda Elif Yanık, 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Kadriye Aksoy, 72 kiloda Merve Pul ve 76 kiloda Yasemin Adar'ın yer aldığını belirtti.

Avrupa Şampiyonası'nda genç isimlere fırsat verdiklerinin altını çizen Kahraman, şunları kaydetti:

"Bu yıl Avrupa Şampiyonası kolay geçmeyecek. Şampiyonaya iyi şekilde hazırlandık. Mindere çıkacak yeni isimler inşallah geleceğin Yasemin Adarları olur. Tüm Avrupa ülkeleri şampiyonada mücadele edecek. Tabii bizim de yıldız isimlerimiz var. Azerbaycan ve Tayvan milli takımlarıyla kamp yaptık. Onların da çok tecrübeli ve başarılı sporcuları var. Tayvan takımda 76 kiloda 23 yaş altı dünya üçüncüsü, Asya Oyunları üçüncüsü var, bizimle kampta hazırlık yaptı. Güzel bir Avrupa Şampiyonası izlettirmeyi istiyoruz."

Kahraman, Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı önemli bir sürecin beklediğini ifade etti.

Bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos'ta olimpiyatların düzenleneceğini anımsatan Kahraman, "Avrupa Şampiyonası olimpiyatlar için bir kota vermiyor. Şampiyonanın ardından bir aylık daha sürecimiz var. 19- 22 Mart'ta Macaristan'da kalifikasyon maçlarımız olacak bu maçlarımıza da hazırlanıyoruz aynı zamanda." diye konuştu.

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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