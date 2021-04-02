Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Kadın Güreş Milli Takımı 19-25 Nisan tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonası için hazırlıklarına başladı. Kamp için İstanbul'a giden milliler şampiyonaya kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Kadın Güreş Milli Takımı'nın ilk antrenmanını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın takip etti. Kadın Milli Takım Koordinatörü Filiz Çıkrıkçı ve teknik heyet ile toplantı yapan Başkan Musa Aydın, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kalifikasyon Turnuvası'nda alınan sonuçları ve takımın son durumunu değerlendirdi. Başkan Musa Aydın daha sonra güreşçilerle sohbet etti ve bir süre antrenmanı izledi.