SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

01.04.2022 22:42

SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu20 günde kadınlardan 2 Avrupa Takım Şampiyonluğu geldiErcan ATA / BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) - Macaristan'da devam eden 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar mücadeleleri tamamlandı.

SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

20 günde kadınlardan 2 Avrupa Takım Şampiyonluğu geldi

Ercan ATA/ BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) - Macaristan'da devam eden 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar mücadeleleri tamamlandı. Türkiye takım halinde, 2 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz madalya alarak büyük kadınlarda ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Budapeşte'de düzenlenen şampiyonaya Türkiye kadın milli takımı damgasını vurdu. Türkiye, Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile altın; Buse Tosun Çavuşoğlu ile gümüş ve Bediha Gün ile de bronz madalya kazanarak 140 puan topladı ve büyükler tarihinde Avrupa'da ilk kez şampiyonluğa ulaştı. 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 2'ncisi 135 puanla Ukrayna, 3'üncüsü ise 110 puanla Bulgaristan oldu.

U23'TE DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Bu arada Türkiye, mart ayının başında Bulgaristan'da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da takım halinde şampiyon olmuştu. Böylece 20 gün içerisinde önce U23, ardından da büyükler olmak üzere 2 önemli turnuvada Türk Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olarak tarihe adını yazdırdı. Öte yandan bu turnuva ile birlikte Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde büyüklerde Türk kadın sporcularının aldığı madalya sayısı ise 7 altın, 3 gümüş ve 14 bronz madalyaya ulaştı.

SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

YORUMLAR
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Avrupa Güreş Şampiyonası Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak

Macaristan, Milli, Güreş, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika


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