Kadın Güreş Milli Takımı başkentte kampa girecek

Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan Kadın Güreş Milli Takımı, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) kampa girecek.

Kadın milliler için 28 Ağustos'ta başlayacak kamp, 14 Eylül'de sona erecek.

Teknik direktör Efraim Kahraman yönetimindeki kampa davet edilen sporcular şunlar:

Evin Demirhan, Aynur Erge, Zehra Demirhan, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Elif Jale Yeşilırmak, Mehlika Öztürk, Elif Yanık, Aslı Tuğcu, Cansu Aksoy, Kadriye Aksoy, Buse Tosun, Beste Altuğ, Merve Pul ve Yasemin Adar.