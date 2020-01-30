Kadın Güreş Milli Takımı gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın Güreş Milli Takımı gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti - Son Dakika Spor

Kadın Güreş Milli Takımı gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti

6 saat önce

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, milli takımda yıldız isimlerin bulunduğunu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Kadın Güreş Milli Takımı gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti, System.String[]

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, milli takımda yıldız isimlerin bulunduğunu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Temmuz-9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Milli takımın Tokyo'da 10 sıklette mücadele edeceğini anlatan Kahraman, "Millilerimiz daha önce 2 kez takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu. 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasını turnuva gibi görüyoruz. Çünkü bizim bir ay sonra daha büyük bir şampiyonamız var, o şampiyonada final yapan sporcu, Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanacak." dedi.

Rio Olimpiyatları ve sonrasında millilerin başarılı sonuçlar aldığını anımsatan Kahraman, Yasemin Adar, Elif Jale Yeşilırmak, Buse Tosun, Evin Demirhan ve Bedia Gün gibi sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunduğunu ifade etti.

"Şampiyonluğa çok yakın sporcularımız var"

Takımda gelecek vadeden sporcular bulunduğunu vurgulayan Kahraman, "Takımımızda yıldız isimler bulunuyor. Olimpiyatlarda madalyaya, hatta şampiyonluğa çok yakın sporcularımız var. Biz bunları değerlendirmek için çalışıyoruz. Herkes mindere çıktığında galip gelmek ister, galip olan biz oluruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Türkiye'nin kadın güreşinde son yıllarda önemli başarılara imza attığını belirterek, "Türk kadını her zaman güçlüdür. Güreşte alınan başarılar altyapıya da yansıdı. Tokyo Olimpiyatları'nda Yasemin Adarlar çıkacak ve ülkemizin bayrağını dalgalandıracaktır." diye konuştu.

Kadın Güreş Milli Takımı Genel Koordinatörü İbrahim Yıldırım da tüm sporcuların hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu dile getirdi.

Türk sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olmak için çalıştığını ifade eden Yıldırım, "İnşallah bunu başaracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile federasyonumuz kadın güreşiyle ilgili maddi manevi büyük imkanlar sunuyorlar. 30 sene öncesine göre çok çok ilerleme sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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