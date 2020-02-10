Kadın Güreş Milli Takımı, İtalya'da - Son Dakika
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Kadın Güreş Milli Takımı, İtalya'da

6 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Kadın Güreş Milli Takımı, İtalya'ya gitti.

Kadın Güreş Milli Takımı, İtalya'da, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Kadın Güreş Milli Takımı, İtalya'ya gitti. Hazırlıklarını Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) tamamlayan milliler sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geçti. Ay-yıldızlılar ardından da Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile Roma'ya uçtu.

Türkiye'yi 10 sıklette temsil edecek olan milli güreşçiler şöyle: 50 kg'de Evin Demirhan, 53 kg'de  Zeynep Yetgil, 55 kg'de Bediha Gün, 57 kg'de Mehlika Öztürk, 59 kg'de Elif Yanık, 62 kg'de Elif Jale Yeşilırmak, 65 kg'de Aslı Tuğcu, 68 kg'de Kadriye Aksoy, 72 kg'de Merve Pul, 76 kg'de Yasemin Adar.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, "Zorlu şampiyonaya hazırız. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda sakatlanan ve tedavisine devam edilen Buse Tosun dışında eksik yok. O da inşallah olimpiyat elemelerinde bizlerle birlikte olacak. Kadın milli takımı olarak son yıllarda gerçekten önemli başarıların altına imza attık. Roma'dan da inşallah madalyalarla dönmeyi ve takım halinde ilk üçe girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Roma'da düzenlenen şampiyonada kadınlar maçları 12 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Minderde ilk olarak 50-55-59-68-76 kg müsabakaları, sonrasında ise 53-57-62-65-72 kg karşılaşmaları yapılacak.


İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:11 Kaynak: DHA
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