Kadın Güreş Milli Takımı İtalya'ya gitti - Son Dakika
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Kadın Güreş Milli Takımı İtalya'ya gitti

6 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı, İtalya'ya gitti.

Kadın Güreş Milli Takımı İtalya'ya gitti, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı, İtalya'ya gitti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde tamamlayan kadın güreşçiler, sabah saatlerinde İstanbul'a geçti.

Ay-yıldızlı kafile, daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'yi Evin Demirhan (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Bediha Gün (55 kilo), Mehlika Öztürk (57 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (62 kilo), Aslı Tuğcu (65 kilo), Kadriye Aksoy (68 kilo), Merve Pul (72 kilo) ve Yasemin Adar (76 kilo) temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Zorlu şampiyonaya hazırız. Yaşar Doğu Turnuvası'nda sakatlanan ve tedavisine devam edilen Buse Tosun dışında eksiğimiz yok. O da inşallah olimpiyat elemelerinde bizlerle olacak. Kadın Milli Takımı olarak son yıllarda gerçekten önemli başarıların altına imza attık. Roma'dan madalyalarla dönmeyi ve takım halinde ilk üçe girmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde müsabakalar, 12 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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