- Kadın güreşçiler 2020 Olimpiyatları'na Bolu'da hazırlanıyor

Kadın güreşçilerin hedefi Tokyo'dan madalyayla dönmek

BOLU - Bolu'da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan kadın milli güreşçiler Evin Demirhan ve Yasemin Adar, Türkiye'ye madalyayla dönmek için ter döküyor.

Bolu'da, Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları Evin Demirhan ve Yasemin Adar, pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Teknik Direktör Efrahim Kahraman yönetiminde günde çift antrenman yapan güreşçiler, Küba'dan gelen misafir partner sporcularla birlikte kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyor.

Kahraman: "Hedefimiz tarih yazmak"

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, olimpiyatlarda hedeflerinin tarih yazmak olduğun belirterek, "Kampımızı 6-26 Haziran olarak planlamıştık. Zorlu bir süreçten geçtik. Şu anda yaklaşık 20 gün kampımız sürecek. Küba milli takımının sporcularını partner olarak davet ettik. Onlar da kota almış sporcular. Biliyorsunuz kadın güreşi başarılı bir döneme geldi. Gönül ister ki daha fazla kota alalım. Şu anda 2 kotamız var. İddialı sikletler. 50 kilo ve 76 kilo. 76 kiloda dünya şampiyonu Yasemin Adar var. Evin Demirhan'ın da dünya 3'üncülüğü var. Bizim hedefimiz kadın güreşinde yine büyük bir başarı elde ederek tarih yazmak" dedi.

"Yüklenmeli bir antrenman oluyor"

Antrenmanların yüklenme ağırlıklı olduğunu kaydeden Kahraman, "Hazırlık kampımız olduğundan dolayı günde çift antrenman yapıyoruz. Yoğun geçiyor. Yüklenmeli bir antrenman oluyor. Bundan sonra 4 Temmuz'da İstanbul'da kamp yapacağız. Son kampımız olacak ve Tokyo'ya gideceğiz. Orada biraz daha teknik ve taktik üzerinde duracağız. Burada biraz daha kuvvet, dayanıklılık için çalışmalarımız sürüyor. O yüzden bizim için burada yüklenme çok önemli. Son kampımız için hazırlıklarımıza son hızla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Demirhan: "Her zaman şampiyonluğu hedefledik"

Olimpiyatlarda 50 kiloda mücadele edecek olan Evin Demirhan, "Olimpiyat öncesi son 2 kampımız kalmıştı. Bu ilk kampımız. Her zaman kamplarımızı burada geçirmeye çalışıyoruz çünkü en iyi şekilde hazırlandığımız yerlerden birisi. Kampın son haftasına geldik ve çok verimli antrenmanlar geçirdik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Fizik olarak kendimizi çok iyi şekilde güçlendirdik. Bundan sonra mental olarak güçlendirmek kalıyor. Biz sadece bu yıl değil yıllardır olimpiyatlarda kadın güreşinde madalyamız olmadığı için hedefimiz hep olimpiyatlarda madalya almaktı. Şampiyonluğu hedefledik her zaman. O yüzden antrenmanlarımıza ara vermeden çalışıyorduk. Son demlere geldik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah hedeflediğimiz o ilk tarihi madalyaya ulaşırız" ifadelerini kullandı.

Ülkesine bir ilki daha yaşatmak istediğini belirten Yasemin Adar ise, "Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Avrupa dünya şampiyonu kadın güreşçisiyim. O yüzden de ülkeme tekrar bir ilki yaşatıp 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyorum" diye konuştu.