Kadın güreşçiler Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda üçüncü oldu - Son Dakika

Kadın güreşçiler Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

16.12.2020 23:58
Kadın güreşçiler Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda üçüncü oldu, System.String[]

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda kadınlar müsabakaları sona ererken, kadın güreş milli takımı üçüncü oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda kadınlar müsabakaları sona ererken, kadın güreş milli takımı üçüncü oldu.

Milli takım, dün Buse Tosun bugün de Yasemin Adar ile gümüş, Mehlika Öztürk ile bronz madalya kazandı.

YASEMİN ADAR'DAN GÜMÜŞ MADALYAAvrupa ve Dünya şampiyonu Yasemin Adar, Dünya Şampiyonu Kanadalı Erica Wiebe'yi tuşla yenerek yükseldiği finalde Dünya Şampiyonu Alman Aline Rotter Focken'e yenilince gümüş madalyada kaldı.MEHLİKA ÖZTÜRK BRONZ MADALYA KAZANDI

57 kg'da Mehlika Öztürk, İtalyan Arianna Carieri'yı 5-0 öndeyken kafakolla tuş yapıp yendi ve bronz madalya kazandı. 59 kg'da  Elif Yanık Ukraynalı Katarzyna Zelenyhk'ye, 65 kg'da Aslı Demir ise Azerbaycanlı Elis Manolova'ya 4-0 yenilip 5'incisi oldu. Dün de Buse Tosun, gümüş madalya kazanırken Evin Demirhan ve Zeynep Yetgil 5'inci oldular. Böylelikle Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya ve Ukrayna'nın ardından takım halinde 3'üncü oldu. Dünya Kupasında grekoromen stilde, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 4 madalya, kadınlarda ise  2 gümüş, 1 bronz, 3 madalya kazandı. Şu ana kadar milli takım toplam 7 madalyanın sahibi oldu. Bireysel Dünya kupasında heyecan serbest stilde yarın ve cuma günü yapılacak olan müsabakalarla sona erecek.


- Ankara
Kadın güreşçiler Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadın güreşçiler Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda üçüncü oldu - Son Dakika Spor


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