Son Dakika Haberleri: Kadın güreşçiler, İstanbul'da kamp yapacak
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Kadın güreşçiler, İstanbul'da kamp yapacak

1 saat önce

Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kamp yapacak.

Kadın güreşçiler, İstanbul'da kamp yapacak, System.String[]
Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kamp yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın güreşçiler, 14 Ağustos'ta İstanbul'da kampa girecek.
Milliler, çalışmalarını 24 Ağustos'a kadar Sarıyer'deki kamp merkezinde sürdürecek.
Teknik direktörlüğünü Efraim Kahraman'ın yaptığı milli takımın kamp listesinde 12 sporcu yer alıyor.
Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek.
İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:56 Kaynak: AA
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