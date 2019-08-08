Kadın güreşçiler, İstanbul'da kamp yapacak
1 saat önce
Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kamp yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:56 Kaynak: AA
Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası
hazırlıkları kapsamında İstanbul
'da kamp yapacak. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın güreşçiler, 14 Ağustos'ta İstanbul'da kampa girecek.
Milliler, çalışmalarını 24 Ağustos'a kadar Sarıyer
'deki kamp merkezinde sürdürecek.
Teknik direktörlüğünü Efraim Kahraman
'ın yaptığı milli takımın kamp listesinde 12 sporcu yer alıyor.
Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül
tarihlerinde Kazakistan
'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek.
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