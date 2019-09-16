Son Dakika Haberleri: Kadın güreşçiler kazakistan'da mindere çıkıyor
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Kadın güreşçiler kazakistan'da mindere çıkıyor

13 dakika önce

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler mindere çıkıyor.

Kadın güreşçiler kazakistan'da mindere çıkıyor, System.String[]

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler mindere çıkıyor. Barys Arena'da yapılan şampiyonada yarın kadınlar 50, 53, 55, 72 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şu şekilde:

50 Kg: Evin Demirhan - Kamila Barbosa Vito da Silva (Brezilya)

53 Kg: Zeynep Yetgil - Silje Knutsen Kippernes (Norveç)

55 Kg: Bediha Gün- Annika Wendle (Almanya) ve Sevara Eshmuratova (Özbekistan) maçının galibi

72 Kg: Beste Altuğ - Komal Bhagwan Gole (Hindistan)

Müsabakalar Türkiye saati ile 08.00'de başlayacak.


Kazakistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
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