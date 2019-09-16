Son Dakika Haberleri: Kadın güreşçiler Kazakistan'da mindere çıkıyor
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Kadın güreşçiler Kazakistan'da mindere çıkıyor

40 dakika önce

Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şu şekilde: 50 Kg: Evin Demirhan - Kamila Barbosa Vito da Silva (Brezilya)53 Kg: Zeynep Yetgil - Silje Knutsen Kippernes (Norveç)55 Kg: Bediha Gün- Annika Wendle (Almanya) ve Sevara Eshmuratova (Özbekistan)...

Kadın güreşçiler Kazakistan'da mindere çıkıyor, System.String[]

Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şu şekilde:


50 Kg: Evin Demirhan - Kamila Barbosa Vito da Silva (Brezilya)


53 Kg: Zeynep Yetgil - Silje Knutsen Kippernes (Norveç)


55 Kg: Bediha Gün- Annika Wendle (Almanya) ve Sevara Eshmuratova (Özbekistan) maçının galibi


72 Kg: Beste Altuğ - Komal Bhagwan Gole (Hindistan)


Müsabakalar Türkiye saati ile 08.00'de başlayacak.

Özbekistan, Brezilya, Almanya, Norveç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:30 
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