Kadın güreşçiler Kazakistan'da mindere çıkıyor
40 dakika önce
Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şu şekilde: 50 Kg: Evin Demirhan - Kamila Barbosa Vito da Silva (Brezilya)53 Kg: Zeynep Yetgil - Silje Knutsen Kippernes (Norveç)55 Kg: Bediha Gün- Annika Wendle (Almanya) ve Sevara Eshmuratova (Özbekistan)...
Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şu şekilde:
50 Kg: Evin Demirhan - Kamila Barbosa Vito da Silva (Brezilya)
53 Kg: Zeynep Yetgil - Silje Knutsen Kippernes (Norveç)
55 Kg: Bediha Gün- Annika Wendle (Almanya) ve Sevara Eshmuratova (Özbekistan) maçının galibi
72 Kg: Beste Altuğ - Komal Bhagwan Gole (Hindistan)
Müsabakalar Türkiye saati ile 08.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:30
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