Kadın Güreşçiler Niğde'de Güç Depolayacak
1 saat önce
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Niğde'de kamp yapacakTürkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde 13 Ocak Pazar günü başlayacak çalışmalar, 26 Ocak Cumartesi günü sona erecek.
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Niğde'de kamp yapacak
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde 13 Ocak Pazar günü başlayacak çalışmalar, 26 Ocak Cumartesi günü sona erecek.
Kamp çalışmalarına toplam 37 sporcunun katılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:35 Kaynak: AA
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