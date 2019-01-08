Son Dakika Haberleri: Kadın Güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda Kolu Kırıldı

Kadın Güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda Kolu Kırıldı

2 saat önce

- Kadın güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda kolu kırıldı Yalova'da başlayan şampiyonada büyük talihsizlikYALOVA - Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı.

- Kadın güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda kolu kırıldı
Yalova'da başlayan şampiyonada büyük talihsizlik

YALOVA - Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı.
Yalova'da başlayan Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bartınlı sporcu Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı. 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Yıldız, 50 kiloda mindere çıktı. Zehra Demirhan'ın rakibi olan sporcunun güreş esnasında kolu kırıldı ve minderi antrenörünün kucağında terk etmek zorunda kaldı. Ambulansla spor salonundan ayrılan genç sporcu, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Yalova, Türkiye, Spor
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