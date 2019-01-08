Kadın Güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda Kolu Kırıldı
2 saat önce
- Kadın güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda kolu kırıldı Yalova'da başlayan şampiyonada büyük talihsizlikYALOVA - Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı.
- Kadın güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda kolu kırıldı
Yalova'da başlayan şampiyonada büyük talihsizlik
YALOVA - Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı.
Yalova'da başlayan Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bartınlı sporcu Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı. 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Yıldız, 50 kiloda mindere çıktı. Zehra Demirhan'ın rakibi olan sporcunun güreş esnasında kolu kırıldı ve minderi antrenörünün kucağında terk etmek zorunda kaldı. Ambulansla spor salonundan ayrılan genç sporcu, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:16 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır
ABD Heyetini Protesto Eden 7 TGB Üyesi Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti
Denizli'de Bakıcı Kadın Dehşeti: Yaşlı Adamın Yüzüne Biber Gazı Sıkarak Parasını Çaldı