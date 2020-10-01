Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi - Son Dakika

Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışırken yakalandığı kanser nedeniyle uzun süre tedavi görmek zorunda kalan ve hastalığı yendikten sonra iş akdi feshedilen 2 çocuk annesi Tuğba Kurt (35), giriştiği hukuk mücadelesini kazandı.

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İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışırken yakalandığı kanser nedeniyle uzun süre tedavi görmek zorunda kalan ve hastalığı yendikten sonra iş akdi feshedilen 2 çocuk annesi Tuğba Kurt (35), giriştiği hukuk mücadelesini kazandı. Açtığı işe iade davasını kazanan Kurt'un sevinci, tazminat ödenerek, işbaşı yaptırılmamasıyla hayal kırıklığına döndü. Kurt, "Hırsızlık, ahlaksızlık, yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Sadece hastalandım. Sadece işime dönmek istiyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2017 yılında taşeron firmada güvenlik görevlisi olarak işe başlayan Tuğba Kurt, 2018 yılında belediye bünyesindeki İZENERJİ'de kadroya girdi. Ancak 2 çocuk annesi Kurt'a aynı dönemde, Dokuz Eylül Hastanesi'nde böbrek kanseri teşhisi koyuldu. Ameliyat olan ve tedavi sürecinin ardından işinin başına dönen Kurt, sağlık sorunları yaşamaya devam etti. Sık sık hastaneye gitmek zorunda kalan Kurt'un 2019 yılında iş akdi  feshedildi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTIKurt da hukuk mücadelesi başlattı. Tuğba Kurt'un 11'inci İş Mahkemesi'nde açtığı işe iade davasında İZENERJİ tarafından gerçekleştirilen fesih işleminin haksız olduğuna karar verildi. Mahkeme, Kurt'un işe iade edilmesine, edilmemesi halinde de belirlenen tutarda tazminat ödenmesine karar verdi. İZENERJİ ise kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi de geçen haziran ayında 11'inci İş Mahkemesi'nin kararını onadı. İZENERJİ, Kurt'a tazminatını vererek, işbaşı yaptırmadı.'KANSERİ YENDİ İŞTEN ÇIKARTILDI'Tuğba Kurt, "Hasta olduğum dönemde psikolojik olarak çok yıpranmıştım, hep hasta olduğumu düşünüyordum. Psikolojik destek almaya başladım. Raporlarımın süresi bitince işbaşı yaptım. Üçüncü gün telefonla arayarak, 'Yarından itibaren işe gelmeyin' dediler. Önceden de işe gitmediğim için savunma istemişlerdi. Ben de raporlarımı sundum. Seçime 1 ay kala işten çıkarıldım. Çok karışık bir dönemdi, çözüm bulamadım. Ben de yargı yoluna gittim. Her gün işe döneceğim diye bekledim. Hem davada hem de istinafta karar lehime çıkınca yeniden başvuru yaptım ama sonuç alamadım. Beni neden geri almadıklarını söylemiyorlar. İşe dönmek için her kapıyı çaldım ancak hepsi ellerinden bir şey gelmediğini söylediler" dedi.'TEK SUÇUM HASTA OLMAK'Hem sağlık sorunları hem de işsizlik nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Kurt, "Ailemin desteğiyle kendime geldim. Sağlık sorunlarımı atlatınca büyük bir heyecanla işe başladım. Can mücadelesini kazandım, ekmek mücadelesine giriştim. Ancak işten atılınca yıkım yaşadım. İki çocuğum olduğu için sağlık sorunları yaşadığım dönemde onlara bakabilmek için eşim de emekli olmak zorunda kaldı. Şimdi ikimiz de evde oturuyoruz. Tedavi sürecim çok masraflıydı. Eşimin emekli maaşıyla sadece kira ve faturalarımızı ödeyebiliyoruz. Ailemin desteğiyle yaşamımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.DAVAYI KAZANMASINA RAĞMEN İŞİNE DÖNEMEDİ

Tek amacının işine geri dönebilmek olduğunu vurgulayan Kurt, "Sadece işime geri dönmek istiyorum. Bu hakkım elimden alındı ve adalet istiyorum. Hukuk mücadelesini de kazandım. Her günüm işe dönmeyi bekleyerek geçti. Tunç Soyer'e seslenmek istiyorum; ben hırsızlık, ahlaksızlık, yüz kızartıcı bir şey yapmadım. İşimle ilgili kimseyle bir sıkıntım olmadı. Ben sadece hastalandım, herkesin başına gelebilir. İşime geri dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.


Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi
Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi
Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi
Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi
Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi
Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi
Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi
Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi
Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güvenlik Görevlisi, Kanser, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadın güvenlikçi hukuk mücadelesini kazandı ama işe dönemedi - Son Dakika

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