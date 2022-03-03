Kadın güvenlikçi sıra kavgasını tek başına önledi, takdire layık görüldü - Son Dakika

Çorlu Devlet Hastanesi dahiliye servisinde sıra tartışması nedeniyle birbirine giren grubun kavgasını tek başına önleyen hastane güvenlik personeli Meryem Gürbüz takdire layık görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Çorlu Devlet Hastanesi'nde dahiliye servislerinden sıra almak isteyen bir grup vatandaş arasında kavga çıktı. Hastaneyi birbirine katan şahısların kavgası, olay yerine koşan hastane güvenlik personeli Meryem Gürbüz tarafından daha fazla büyümeden önlendi. Gürbüz'ün müdahalesi sayesinde facianın önüne geçildi. Olayda yaralanan olmazken, kavga eden şahısların arasına giren güvenlik görevlisi Gürbüz'ün kavgayı tek başına ayırması büyük takdir topladı.

Olayın ardından Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan tarafından Meryem Gürbüz'e 'Takdir' belgesi verildi. Başhekim Doğan, "Güvenlik personelimizi, cesur davranışından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)