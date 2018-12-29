Son Dakika Haberleri: Kadın Güzellik Salonunda Çalıştım #işbudur

Kadın Güzellik Salonunda Çalıştım #işbudur

1 saat önce

Ben Enes Batur, Kadın güzellik bakım salonunda çalıştım lazer ağda epilasyon, kaş alma, yüz maskeleri vb.

Ben Enes Batur, Kadın güzellik bakım salonunda çalıştım lazer ağda epilasyon, kaş alma, yüz maskeleri vb. kadınlar için güzel yapma ekipmanlarını kullandım Didem Özkan Güzellik salonunda çalıştım, kadın kuaförü nün bir ötesi güzellik salonu #İşBudur #GüzellikSalonu, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:08 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
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