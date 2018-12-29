Kadın Güzellik Salonunda Çalıştım #işbudur
1 saat önce
Ben Enes Batur, Kadın güzellik bakım salonunda çalıştım lazer ağda epilasyon, kaş alma, yüz maskeleri vb.
Ben Enes Batur
, Kadın güzellik bakım salonunda çalıştım lazer ağda epilasyon, kaş alma, yüz maskeleri vb. kadınlar için güzel yapma ekipmanlarını kullandım Didem Özkan Güzellik salonunda çalıştım, kadın kuaförü nün bir ötesi güzellik salonu #İşBudur #GüzellikSalonu
, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:08 Kaynak: Youtube
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