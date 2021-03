Kadın hakem triosundan önemli mesajlar

Düdük kadınlara emanet

Hakem Melis Özçiğdem: Sahada bizi kabulleniyorlar, rahat kafayla kararlarımızı veriyoruz"Şiddete yönelik kalıcı tedbirler alınacaktır"Hakem Deybet Gök: Süper Lig'de maç yönetmek isterim"Kadınlarımız erkek egemenliğinin altında kalmasın"Hakem Sedef Aktan: Duygusalız ama başarılı olmayı biliyoruz "Sosyal medya sayesinde kadına şiddet daha fazla gündeme geliyor" Hasan Kartal : Kadın hakemler çoğalırsa futbol daha iyiye gider "Kadına şiddet uygulayanların ruhu bozuk"

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA-Onur Can KANKAL/ANKARA,- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 27'nci haftasında oynanan Etimesgut Belediyespor - Kardemir Karabükspor maçını 3 kadın hakem yönetti. Hakem Melis Özçiğdem'in yönettiği mücadelede yardımcılıkları Deybet Gök ve Sedef Aktan yaptı.Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karşılaşma sonunda hakemlere çiçek ve hediye takdim etti. FIFA kokartlı tecrübeli hakemler, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunarak sahada kadın olmayı anlattı. Hakem Melis Özçiğdem, "Kadın olarak birçok alanda olduğumuzu, erkek egemen alanlarının azaldığını göstermek benim için gurur verici" dedi.MELİS ÖZÇİĞDEM: SAHADA BİZİ KABULLENİYORLAR RAHAT KAFAYLA KARAR VERİYORUZMücadelenin orta hakemi Melis Özçiğdem, yıllardır bu sektörün içinde olduğunu belirterek, "Futbol oynadım, akabinde hakemliğe geldim. Erkekler ile iç içeydik, hiç yabancılık çekmedim. Sahada da gayet futbolcular olsun, teknik heyet olsun kabulleniyor bizi ve saygıda kusur etmiyorlar. Biz de kendimizi rahat hissediyoruz. Dinç bir kafa ile rahat kararlar veriyoruz" dedi.Kadına şiddetle ilgili ise Özçiğdem, "Bizler de kadınlar olarak bilinçlendik. Artık bir şekilde kendimizi savunmak olsun, şikayet etmek olsun, bir çok yerlere bunu iletebiliyoruz. Kısa yoldan tedbirler alınıyor. Bununla ilgili kalıcı tedbirler de alınacaktır. Bunun dışında kadın istihdamının da fazlalaştığını görüyorum. Bu da benim için umut ve gurur verici. Kadına şiddetin kısa zamanda hem caydırıcı cezalarla, hem de kadınların girişimci hareketleri ile azalacağını, inşallah en aza ineceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DEYBET GÖK: SÜPER LİG'DE MAÇ YÖNETMEK İSTERİM1996 yılından bu yana hakemlik yapan Deybet Gök de, Süper Lig arzusunu dile getirerek şöyle konuştu: "Hakemliğe 1996'da başladım. Yaklaşık 24 yıldır hakemlik yapıyorum. Kadın olmak çok güzel, bütün sporlarda da kadın olması çok güzel, bu sadece futbolda değil. Futbol oynamak ayrı, hakemlik yapmak ayrı bir zevk. Ben de her hakem gibi Süper Lig'de maç yönetmek isterim.""KADINLARIMIZ ERKEK EGEMENLİĞİNİN ALTINDA KALMASIN"Kadına şiddete vurgu yapan hakem Gök, "Futbolda takım oyunu oynandığı için paylaşım, sosyalleşme, kültürel farklar her yönden de gelişim sağlanıyor. Maalesef kadına şiddete ülkemizde çok fazla karşılaşmaya başladık. Umarım bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşmayız. Kadınlarımız kendilerini geliştirsinler. Kesinlikle erkek egemenliği altında kalmasınlar. Hiç kimseye de boyun eğmesinler" dedi.SEDEF AKTAN: DUYGUSALIZ AMA BAŞARILI OLMAYI BİLİYORUZMücadelede yan hakem olarak görev yapan Sedef Aktan ise, kadın olarak 'ofsaytı biliyor musunuz?' sorusuna çok maruz kaldıklarını söyledi. Aktan, "Kadınlar için çok duygusal diyorlar, evet duygusalız ama her zaman da başarılı olmayı biliyoruz. Sahada her zaman dik durmalıyız, biz sadece kendimiz için değil, arkamızdan gelen kadın hakemler için de dik durmalıyız. Kadın olarak ilk karşılaştığımız soru 'ofsaytı biliyor musunuz? Ofsaytı anlat' tarzı sorular oluyor" diye konuştu."ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN SADECE SAYISINI BİLİYORUZ, ADINI DEĞİL"Kadına yönelik şiddetin, son 1 senedir sosyal medyanın çok fazla kullanıldığı için daha fazla gündeme geldiğini vurgulayan Sedef Aktan, "Öldürülen kişilerin biz sadece sayısını biliyoruz, adını değil. Her maç aslında bizim için bir anı. Genelde futbolcular ilk başta kadın egemenliğini kabul edemiyor. 10-15 dakika zaten kadınların üzerine oynanıyor. Eğer bir sorun olmazsa üzerimize gelmeyi bırakıyorlar. Amatöre ilk başladığımızda pozisyon sonralarında tepkiler geliyor ama klasmanlar değiştikçe bu da değişiyor" ifadelerini kullandı.HASAN KARTAL: KADINA ŞİDDET UYGULAYANLARIN RUHU BOZUKEtimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da, kadın hakemlerin Süper Lig'de de maç yönetmesini istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada kadınları görmek çok güzel bir şey. Kadın hakemlerin gördüğünü çalacağından son derece eminim. Görmediğine karar vermezler. Onun için kadın hakem sayısı ne kadar fazlalaşırsa, bizim için sporun, futbolun çok daha iyiye gideceğine eminim. Dilerim ki Süper Lig'de de bir an önce bu tür görüntüleri görürüz, daha iyiye doğru gideriz. Her ülkede, her yerde ruhu bozuk insanlar mevcuttur. Ruhu bozuk insanları kanunlarla da durduramazsınız. Önemli olan insanların ruhunu düzeltmek için bir şeyler yapmak ve ruhu bozuk insanları ülkemizden çıkarmak."