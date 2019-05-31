Kadın hakeme, cinsel organını gösterince...
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22 Mayıs'ta oynanan altyapı ligi maçında korner sırasında genç futbolcu, Hakem Nicastro ile tartıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:03
22 Mayıs'ta oynanan altyapı ligi maçında korner sırasında genç futbolcu, Hakem Nicastro ile tartıştı. Nicastro'nun federasyona sunduğu raporunda yer alan bilgiye göre 14 yaşındaki futbolcu, "Bakalım beni bu sahadan atacak cesaretin var mı, yoksa..." diyerek cinsel organını gösterdi. Bunun üzerine Nicastro, oyuncuya kırmızı kart gösterdi. İtalya Futbol Federasyonu
, oyuncuya 1 yıl futboldan men cezası verirken, cinsel eğitim kursu zorunluluğu koydu.
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