Son Dakika Haberleri: Kadın Hakeme Kaynar Su Attılar!

Kadın Hakeme Kaynar Su Attılar!

19 dakika önce

Arjantin'in 6. Ligi olan Liga Sanjuanina'da oynanan Marquesado-San Martín karşılaşmasında futbol sahalarında görülmemiş tribün şiddeti yaşandı.

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Arjantin'in 6. Ligi olan Liga Sanjuanina'da oynanan Marquesado-San Martín karşılaşmasında futbol sahalarında görülmemiş tribün şiddeti yaşandı.

Yardımcı kadın hakem Rosana Paz'a maçın son dakikalarında tribünlerden şişe içerisinde kaynar su atıldı. Tribün şiddetine maruz kalan 46 yaşındaki hakem, "Sırtımda sıcaklık hissettim. Orta hakemi yanıma çağırdım ve ne olduğunu anlatmasını istedim. Sırtım yanmaya başladı ve soğuk su döktü" diyerek olay anını anlattı.

Hastanede dokturun kendisine ciddi bir yanıktan söz ettiğini belirten Arjantinli hakem, "Saldırıyı yapanın kadın ya da erkek olması fark etmez. Pes etmeyeceğim ve görevime devam edeceğiz. Futbolda kadın olmak zor ama beni durduramayacaklar" dedi.

Ev sahibi takım Marquesado Başkanı da hem tribündeki markette satılan suları savundu hem de tribünden o şişeyi atan kişilerin maça gelmemesini istedi;

"Her zaman soğuk olmayan, dışarıda su olur. Fakat bu sular kaynar değildir. Hakemdeki yanıkları görmedim. Rosana Paz'ın yanındaydım ama hiçbir şey göstermedi. Taraftarları savunmak istemiyorum çünkü olayın farkındayım. Olayların önüne geçmek için her zaman onlarla konuşuyoruz. Böyle devam edemez. Maça gelmemeliler."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:17 

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