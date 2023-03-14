KADIN HAKİMDEN, 'KADIN HEYET ÖNÜNDE BASKI HİSSEDİYORUM' DİYEN EŞ KATİLİNE DERS GİBİ CEVAP

Olay, 21 Temmuz 2022'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Yakup Göksu, kendisini aldattığından şüphelendiğini söylediği eşi Birgül Göksu'yu çıkan tartışmada 12 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Daha sonra evden çıkan Yakup Göksu, kanlı elindeki bıçakla görüntü çekerek, cep telefonunun durum kısmında, "Yapılan her kahpeliği bir ziyaret borcum olsun demiştim. ve borçlarımı ödemeye başlıyorum" diye paylaşım yaptıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Yakup Göksu'nun ifadesiyle eve giden ekipler, Birgül Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Adliyeye sevk edilen Yakup Göksu tutuklandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yakup Göksu hakkında tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle bugün Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Yakup Göksu'nun yargılanmasına devam edildi. Göksu ve taraf avukatları, salonda hazır bulundu. Yakup Göksu'ya savunması için söz verildi. 3 kadın hakim ve 1 erkek savcıdan oluşan heyete savunma yapan Yakup Göksu, "Kadın cinayeti nedeniyle yargılanıyorum. Karşımdaki heyetin kadın ağırlıklı olması nedeniyle kendimi baskı altında hissediyorum. Bu sebeple ilk duruşmada kendimi iyi bir şekilde ifade edemediğimi düşünüyorum" dedi.

Mahkemenin kadın başkanı ise bu sözlere, "Cinayetin kadın ya da erkeğe karşı işlenmiş olması bizim için fark etmez. Bizler kanunlar çerçevesinde herkesi dinleyerek, kanuna ve vicdana uygun olan kararı vermekle yükümlüyüz. O yüzden lütfen kendinizi baskı altında hissetmeyin" cevabını verdi.

Savunmasının devamında eşinin kendisini aldattığını öne süren ve olay günü yaşananlardan bahseden Yakup Göksu tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanığın dinlenilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 8 Haziran'a erteledi. (DHA)

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HABER: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-