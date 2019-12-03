Son Dakika Haberleri: Kadın hakları için müzede seyirci karşısında soyunmaya izin çıkmadı
Son Dakika Dünya Kadın hakları için müzede seyirci karşısında soyunmaya izin çıkmadı - Son Dakika Dünya

Kadın hakları için müzede seyirci karşısında soyunmaya izin çıkmadı

6 saat önce

Kırgızistan'da sanat sergisi kapsamında bir kadının ziyaretçiler karşısında kıyafetlerini çıkarması hükümet tarafından yasaklandı

Kadın hakları için müzede seyirci karşısında soyunmaya izin çıkmadı, System.String[]

Kırgızistan'da sanat sergisi kapsamında bir kadının ziyaretçiler karşısında kıyafetlerini çıkarması hükümet tarafından yasaklandı. Serginin yapıldığı müzenin direktörü gelen ölüm tehditlerinin ardından istifa etti.


Kadın haklarına adanmış sergideki bazı enstalasyonlar provokatif oldukları gerekçesiyle yasaklandı. Bunlardan biri olan Danimarkalı sanatçı Julie Savory'nın soyunmasına da izin verilmedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Kırgızistan, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı Can Yaman'dan "Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın" diyen kadına cevap: Arka odaya geçelim Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 03:16:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın hakları için müzede seyirci karşısında soyunmaya izin çıkmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]