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Kadın hakları için müzede seyirci karşısında soyunmaya izin çıkmadı
6 saat önce
Kırgızistan'da sanat sergisi kapsamında bir kadının ziyaretçiler karşısında kıyafetlerini çıkarması hükümet tarafından yasaklandı
Kırgızistan'da sanat sergisi kapsamında bir kadının ziyaretçiler karşısında kıyafetlerini çıkarması hükümet tarafından yasaklandı. Serginin yapıldığı müzenin direktörü gelen ölüm tehditlerinin ardından istifa etti.
Kadın haklarına adanmış sergideki bazı enstalasyonlar provokatif oldukları gerekçesiyle yasaklandı. Bunlardan biri olan Danimarkalı sanatçı Julie Savory'nın soyunmasına da izin verilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:58
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