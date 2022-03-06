'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR

06.03.2022 16:10

İSTANBUL'DA toplanan kadın motosikletçiler, trafikte ve sosyal hayatta kadınlara karşı işlenen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kadınların da sosyal hayatta aktif olarak yer almalarının önemini vurgulamak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde motosiklet sürdü.

İSTANBUL'DA toplanan kadın motosikletçiler, trafikte ve sosyal hayatta kadınlara karşı işlenen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kadınların da sosyal hayatta aktif olarak yer almalarının önemini vurgulamak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde motosiklet sürdü. Mecidiyeköy'de başlayan sürüş, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy güzergahında devam ederek Beşiktaş Meydan'da son buldu. Sürüşe birçok kadınla birlikte onlara destek veren erkek motosiklet tutkunları da katıldı.

'KADINA ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN BURADAYIZ'

Etkinliğin organizatörlerinden biri olan Gözde Yıldırım; Kadın motorcular olarak trafikte çok büyük bir yere sahibiz. Bu çok fazla farkındalık olan bir durum değil. Hem buna dikkat çekmek hem de trafikte kadın motorculara karşı yapılan hatalara dikkat çekmek amacıyla, hem de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla kadın motorcular olarak bir sürüş düzenlemeye karar verdik. Herkes bize çok destek oldu. Sadece kadın motorcular değil erkek motorcular da bize destek olmak amaçlı geldi. Bugün burada hem kadınların trafikteki önemini hem de kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmak için kadına şiddete dur demek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Mecidiyeköy'den başlayacak, Taksim'e doğru devam edip Beşiktaş'a doğru Eminönü güzergahından geçip daha sonrasında Dolmabahçe, Ortaköy daha sonra tekrar Beşiktaş'a geri dönüş yapacağız şeklinde konuştu.

'İNSANLIĞIN CİNSİYETİ OLMAZ'

Yedi yıldır motokurye olarak çalışan Kadriye Mercan ise; Bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. ve şunu da tavsiye ediyorum, başarmak isteyen her kadın azmettiği müddetçe başaracaktır. O yüzden dik durmamız lazım. İnsanlığın cinsiyeti de olmaz. Şu güzelim dünyada hep beraber insanca yaşamak dileğiyle. Ben 11 senedir motosiklet kullanıyorum. 7 senedir de motorlu kurye olarak çalışıyorum dedi.

'TÜRK KADINI SIRTINDA TOP MERMİSİ TAŞIYORSA HER ŞEYİ YAPABİLİR'

Etkinliğe destek vermek amacı ile gelen motosiklet tutkunu Avukat Pınar Altuğ Tüfekçioğlu; '2004 yılından beri faal olarak motosiklet kullanıyorum. Bu işi daha ziyade sportif hale getirmek için çaba sarf ediyorum. Türkiye'de kadınların motosiklet üzerinde hem trafikte, yolda, sosyal hayatta hem de sportif olarak bu mecrada varlığını kabul ettirebilmek için elimden geleni yapıyorum. şeklinde konuştu.

'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR
'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR
'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR
'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR
'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR
'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR

YORUMLAR
500
Mardin'de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi Mardin'de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi Gaziosmanpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü koşusu Gaziosmanpaşa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü koşusu

Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Beşiktaş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Ukrayna'da kaos devam ediyor! Halk, marketleri yağmalayanları çırılçıplak soydu, kemerle dövdü
16:11 Yargıtay'ın "Baz istasyonu" kararı! Galatasaray 3 milyon lirayı geri ödeyecek
16:00 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Bir havalimanı tamamen yok oldu
15:53 PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı
15:34 Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 16:33:37. #1.12#
SON DAKİKA: 'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement