'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR - Son Dakika

İSTANBUL'DA toplanan kadın motosikletçiler, trafikte ve sosyal hayatta kadınlara karşı işlenen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kadınların da sosyal hayatta aktif olarak yer almalarının önemini vurgulamak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde motosiklet sürdü. Mecidiyeköy'de başlayan sürüş, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy güzergahında devam ederek Beşiktaş Meydan'da son buldu. Sürüşe birçok kadınla birlikte onlara destek veren erkek motosiklet tutkunları da katıldı.

'KADINA ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN BURADAYIZ'

Etkinliğin organizatörlerinden biri olan Gözde Yıldırım; Kadın motorcular olarak trafikte çok büyük bir yere sahibiz. Bu çok fazla farkındalık olan bir durum değil. Hem buna dikkat çekmek hem de trafikte kadın motorculara karşı yapılan hatalara dikkat çekmek amacıyla, hem de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla kadın motorcular olarak bir sürüş düzenlemeye karar verdik. Herkes bize çok destek oldu. Sadece kadın motorcular değil erkek motorcular da bize destek olmak amaçlı geldi. Bugün burada hem kadınların trafikteki önemini hem de kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmak için kadına şiddete dur demek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Mecidiyeköy'den başlayacak, Taksim'e doğru devam edip Beşiktaş'a doğru Eminönü güzergahından geçip daha sonrasında Dolmabahçe, Ortaköy daha sonra tekrar Beşiktaş'a geri dönüş yapacağız şeklinde konuştu.

'İNSANLIĞIN CİNSİYETİ OLMAZ'

Yedi yıldır motokurye olarak çalışan Kadriye Mercan ise; Bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. ve şunu da tavsiye ediyorum, başarmak isteyen her kadın azmettiği müddetçe başaracaktır. O yüzden dik durmamız lazım. İnsanlığın cinsiyeti de olmaz. Şu güzelim dünyada hep beraber insanca yaşamak dileğiyle. Ben 11 senedir motosiklet kullanıyorum. 7 senedir de motorlu kurye olarak çalışıyorum dedi.

'TÜRK KADINI SIRTINDA TOP MERMİSİ TAŞIYORSA HER ŞEYİ YAPABİLİR'

Etkinliğe destek vermek amacı ile gelen motosiklet tutkunu Avukat Pınar Altuğ Tüfekçioğlu; '2004 yılından beri faal olarak motosiklet kullanıyorum. Bu işi daha ziyade sportif hale getirmek için çaba sarf ediyorum. Türkiye'de kadınların motosiklet üzerinde hem trafikte, yolda, sosyal hayatta hem de sportif olarak bu mecrada varlığını kabul ettirebilmek için elimden geleni yapıyorum. şeklinde konuştu.