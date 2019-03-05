Son Dakika Haberleri: Kadın Haklarında Güncel Sorunlar Masaya Yatırılacak

Kadın Haklarında Güncel Sorunlar Masaya Yatırılacak

11 dakika önce

Aile Hukuku Derneği, İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Kadın Haklarında Güncel Sorunlar" konulu bir sempozyum düzenliyor.

Kadın Haklarında Güncel Sorunlar Masaya Yatırılacak, System.String[]

Sempozyum 6 Mart'ta(Yarın) İstanbul Üniversitesi Merkez bina doktora salonunda gerçekleştirilecek.

Aile, çocuk ve miras hukuku alanlarında yaklaşık 11 yıldan bu yana, toplumsal duyarlıkla hareket eden Aile Hukuku Derneği, İstanbul Barosu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ortaklaşa "Kadın Haklarında Güncel Sorunlar "içerikli bir sempozyuma imza atıyor.

İstanbul Üniversitesi Merkez bina doktora salonunda gerçekleştirilecek olan sempozyumda; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem,İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. LLM Nazan Moroğlu ve Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükran Şıpka.. gibi birçok tanınmış hukukçu konuşmacı olarak yer alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:33 Kaynak: Bültenler

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