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Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saçlarını yoldu...O anlar kamerada - Son Dakika

Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saçlarını yoldu...O anlar kamerada

10.09.2021 18:13

Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saçlarını yoldu.

Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saçlarını yoldu...O anlar kamerada

Hastanın saldırısına uğrayan hemşirenin avuç dolusu saçları yolundu

Neye uğradığını şaşıran hemşire 'darp ve iş göremez raporu' aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir hasta, görev başındaki hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saldırarak saçlarını yoldu. Yaşanan olayın ardından neye uğradığını şaşıran ve kendisine saldıran kadın hastadan şikayetçi olan hemşire, bir süre iş göremez raporu aldı. Olay anları ise hastane koridorundaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Eylül 2021 Perşembe günü Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin poliklinik servisinde hemşire olarak çalışan Nurcan Kütük'e, N.Y. isimli kadın hasta randevu aldığı servisin nerede olduğunu sordu. Servisin karşı koridorda olduğunu söyleyen hemşire, aynı soruyla birkaç kez daha karşılaşınca işaret parmağı ile servisin olduğu noktayı gösterdi.

Bunun üzerine sinirlenmeye başlayan ve kendisinin muhatap alınmadığını düşünen N.Y. isimli kadın hasta, iddiaya göre hemşire Nurcan Kütük'e hakaretler ve küfürler savurmaya başladı. Küfürlere ve hakaretlere tepki gösteren Nurcan Kütük, bu sefer de fiziki saldırıya uğradı. Hemşirenin saçlarına yapışan şüpheli, bir avuç dolusu saçı kökünden söktü, hemşirenin kollarını çizdi, tırnağını kanattı. Olay anları ise hastane koridorundaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Önce hakaret ve küfürler savurdu, sonra birdenbire saldırdı"

Yaşadığı olay nedeniyle şok geçirdiğini söyleyen ve olay anlarını anlatan hemşire Nurcan Kütük, "Birdenbire hiç anlamadığım bir şekilde hasta bana saldırdı. Sebebini hala bilmiyorum. Türlü türlü hakaretler ve tehditler savurdu. Bana saldıran kadın hasta, bir arkadaşımıza KBB polikliniğinin yerini soruyor. Arkadaşımız da yerini gösteriyor. Ona rağmen tekrar gelip bana aynı servisin yerini sordu. Ben de o sırada telefonla konuştuğum için elimle servisin olduğu noktayı gösterdim. Sonrasında kadın hasta dışarıya çıktı ve bana küfürler hakaretler savurmaya başladı. Ben de çıkıp ne diyorsun, neden böyle konuşuyorsun diye sordum. Ne için bana hakaret ediyorsun, bunu hak edecek ne yaptım dedim. O da bana, 'istediğimi yaparım kaybedecek hiçbir şeyim yok' dedi. Sonrasında birdenbire beni göğsümden itti. O kadar kuvvetliydi ki yani bilmiyorum erkek kuvveti vardı. Ben de kendimi savunmak için ellerimle onu ittim" dedi.

"Saçlarımın ön tarafını tamamen yoldu, kolumu çizdi, tırnağımı kırdı"

Olayın devamında saldırgan kadının saçlarını tutup yolduğunu vurgulayan hemşire Nurcan Kütük, "Bu esnada saçlarımı tuttu ve yolana kadar bırakmadı. Saçlarımın ön tarafının hemen hemen hepsini yoldu. Kafamda kanama ve kızarma oluştu. Bu olaydan sonra psikolojim çok bozuldu. Kolumda çizik var, tırnağımda da kanama vardı" ifadelerini kullandı.

"Tehditler savurup gitti"

Kendisine saldıran kadının daha sonra tehditler savurduğunu da ifade eden hemşire Kütük, "Sonrasında da kaybedecek hiçbir şeyim yok diyerek bana, 'sen dışarıda göreceksin, gerekirse seni işten attıracağım' dedi ve küfürler savurarak gitti. Olaydan sonra şikayette bulundum, gereken her şeyi yaptım. Basit tıbbi müdahale ile giderilemez raporu aldım. Darp raporu aldım. Bu olaydan sonra çok üzüldüm" şeklinde konuştu.

"Sağlıkçılara saldırı pandemi döneminde arttı"

Sağlıkçılara yapılan şiddetin çok üzücü olduğunu aktaran ve özellikle pandemi döneminde saldırıların arttığını söyleyen Kütük, "Biz burada hastalara hizmet veriyoruz, sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Her türlü yardımcı oluyoruz. Daha önce de bu tür saldırılar oldu ama pandemiden sonra bu tür saldırıların oranı artmaya başladı. Çünkü insanlar çok gergin ve psikolojileri bayağı bozuk. Ama biz ne yapalım, ben ne yapayım, ben de insanım. Ben psikolojimi nereye kadar koruyabilirim" diye konuştu.

Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saçlarını yoldu...O anlar kamerada
Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saçlarını yoldu...O anlar kamerada
Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saçlarını yoldu...O anlar kamerada
Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saçlarını yoldu...O anlar kamerada

Ersin Arslan, Gaziantep, Hastane, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saçlarını yoldu...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın hasta, hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saçlarını yoldu...O anlar kamerada - Son Dakika
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