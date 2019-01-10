Son Dakika Haberleri: Kadın Hastaları Muayene Sırasında Gizli Kamera ile Kaydeden Doktor Serbest Bırakıldı

Kadın Hastaları Muayene Sırasında Gizli Kamera ile Kaydeden Doktor Serbest Bırakıldı

12 dakika önce

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene sırasında kadın hastaların mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesinde yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın Hastaları Muayene Sırasında Gizli Kamera ile Kaydeden Doktor Serbest Bırakıldı, System.String[]
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene sırasında kadın hastaların mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesinde yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edilinen bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli olan doktor E.B.Ç. bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı alması üzerine şikayette bulundu. Hastanın şikayeti üzerine doktor E.B.Ç. gözaltına alındı. E.B.Ç., İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken E.B.Ç'nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı. Emniyette ifadesinin alınan şüpheli doktor sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. E.B.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında, kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

Dokuz Eylül Üniversitesi, 3. Sayfa
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