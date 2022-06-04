Kadın hastalıkları ve doğum konusundaki gelişmeler Samsun'da değerlendirilecek - Son Dakika
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Kadın hastalıkları ve doğum konusundaki gelişmeler Samsun'da değerlendirilecek

04.06.2022 15:32
Kadın hastalıkları ve doğum konusundaki gelişmeler Samsun'da değerlendirilecek

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğince (TJOD) düzenlenen "TJOD Samsun Sempozyumu" başladı.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğince (TJOD) düzenlenen "TJOD Samsun Sempozyumu" başladı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, Samsun'daki bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, mesleki alandaki gelişme ve yenilikleri ele alacaklarını söyledi.

TJOD'un Türkiye genelinde 6 bini aşkın üyesi bulunduğunu belirten Tıraş, bu yıl ilk sempozyumu Samsun'da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kadın hastalıkları ve doğum konusunda dünyadaki gelişmeleri, yürütülen çalışmaları, güncel bilgileri yakından takip ettiklerini anlatan Tıraş, "Bu tarz sempozyumlarla da bilgileri hekimlerimizle paylaşıyoruz. Ülke olarak kadın hastalıkları ve doğum konusunda çok iyi durumdayız. Komşu ülkelerden ve Avrupa'dan çok sayıda hasta ülkemize tedavi için geliyor. Bu alanda çok iyi noktadayız." dedi.

TJOD Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran da kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının çok zor ve stresli meslekleri olmasına rağmen görevlerini başarıyla sürdürdüklerini vurguladı.

Özellikle son dönemde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının aleyhine birçok dava açıldığını aktaran Kurtaran şunları kaydetti:

"Bu nedenle hekimler korkarak mesleklerini yerine getiriyor. Doğumda gelişen bir anomali nedeniyle hasta mahkemeye gidiyor. Doktor hatası olmayan durumlar olabiliyor. Hasta, doktor hatası diye mahkemeye gidiyor. Bu nedenle açılan davalarda bilirkişilerin kadın doğum uzmanlarından oluşmasını istiyoruz. İyi araştırılmasını, buna göre kararların verilmesini önemsiyoruz."

Karadeniz Bölgesi'ndeki kadın doğum uzmanlarının katıldığı sempozyum yarın sona erecek.

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Kadın hastalıkları ve doğum konusundaki gelişmeler Samsun'da değerlendirilecek
Kadın hastalıkları ve doğum konusundaki gelişmeler Samsun'da değerlendirilecek
Kadın hastalıkları ve doğum konusundaki gelişmeler Samsun'da değerlendirilecek
Kadın hastalıkları ve doğum konusundaki gelişmeler Samsun'da değerlendirilecek

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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