Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Buyru, hamileleri korona virüse karşı uyardı - Son Dakika
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Buyru, hamileleri korona virüse karşı uyardı

6 saat önce

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yeni tip korona virüse karşı hamileleri uyardı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Buyru, hamileleri korona virüse karşı uyardı, System.String[]

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yeni tip korona virüse karşı hamileleri uyardı. Buyru, "Hastanelerden hatta muayenehanelerden eğer zorunlu değilse uzak durmaları önemli. Gebelikte aslında enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyretmesini bekleriz ama şu ana kadar ortaya çıkan vak'alarda ağır seyretmediğini görüyoruz" dedi.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüse karşı birçok alanda önlemler alındı. Virüsün özellikle 65 yaş üstünü etkilediği belirtilirken İngiltere'de yeni doğan bebekte ve annede virüs çıkması anne adaylarını endişelendirmişti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, korona virüs enfeksiyonunun yeni olduğu için pek çok bilinmezinin bulunduğunu ifade etti. Buyru, gebeleri alınan önlemleri uygulamaları noktasında uyarırken zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğini belirtti.


"Şu ana kadar ortaya çıkan vak'alarda ağır seyretmediğini görüyoruz"


Yeni tip korona virüsün pek çok bilinmezliği de beraberinde getirdiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Ne yazık ki yeni tip korona virüs enfeksiyonuyla ilgili pek çok bilinmezlik var. Şu ana kadar gerek Çin'den gerek başka ülkelerden anneden bebeğe kan yoluyla bulaşma olduğuna ilişkin net bir bilgi ulaşmadı. Bu konuda net bir bilgi yok ama yakın temasla, anne bebeği emzirirken ya da doğum esnasında bir bulaşma söz konusu olabilir. Nitekim İngiltere'den bildirilen yeni doğan vak'asında da sanıyorum bu tür bir bulaşma söz konusu oldu. Gebelikte aslında enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyretmesini bekleriz ama şu ana kadar ortaya çıkan vak'alarda ağır seyretmediğini görüyoruz. Genel riskler söz konusu. Gebeler daha genç ve genellikle başka bir hastalıkları bulunmadığı için fazladan bir risk artışı söz konusu değil diyebiliriz. Anne adaylarının bebeğe bir bulaşma olup olmayacağını da göz önüne alıp daha dikkatli olması, hekimlerin de gebeyi takip ederken eğer bir enfeksiyon veya benzeri bir bulgu tespit ederse daha titiz davranması gerekiyor" dedi.


"Muayenehanelerden eğer zorunlu değilse uzak durmaları önemli"


Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelerin de alınan önlemlere uyması gerektiğini belirterek, "Çok kalabalık ortamlarda bulunmamaları, mümkünse takiplerini erteleyebiliyorlarsa hastanelerden hatta muayenehanelerden eğer zorunlu değilse uzak durmaları önemli. Enfeksiyonun bulaşmasını en aza indirmek için bol su içmeleri, düzenli uyumaları, düzenli beslenmeleri, sık sık ellerini yıkamaları, ellerini yıkamadan ağza ve buruna götürmemelerini öneriyoruz. Genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirecek, bağışıklık sistemini zayıf düşürmeyecek şeyler uygulamak gerekiyor. Stres aşırı olduğu takdirde bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Gebeliğin ilk üç ayı bebekte anomali gelişmesi açısından riskli bir dönemdir. Şimdilik korona virüsün anomali yaptığına ilişkin bir veriye sahip değiliz. Bu virüsün anomali yapmadığı anlamına gelmez. Korona virüsün ortaya çıkışı çok yeni olduğu için yeterli bilgimiz yok. Bildirilen vak'alar enfeksiyonu gebeliğin geç dönemlerinde geçiren gebeler. Her koşulda, olabildiğince korunmalı, gerekirse sokağa çıkmamalı, çok acil değilse muayeneye de gidilmemeli" diye konuştu. - İSTANBUL

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:22 Kaynak: İHA

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