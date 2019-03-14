Kadın Hekimler Söylüyor'
1 saat önce
Biyokimya Uzmanı Dr. Özlem Kaya, 14 Mart Tıp Bayramı öncesi Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan kadın hekimleri Bursa'da bir araya getirdi.
Biyokimya Uzmanı Dr. Özlem Kaya
, 14 Mart Tıp Bayramı
öncesi Türkiye
'nin farklı illerinde görev yapan kadın hekimleri Bursa
'da bir araya getirdi.
Türkiye'nin dört bir köşesindeki çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan 30 kadın doktror, "Hekimler söylüyor" adlı müzik albümü projesi için Bursa'da bir araya gelerek 35 eseri seslendirdi. Projeye destek vermek için şarkıcı Emel Taşçıoğlu da stüdyoya girerek hekimlerle birlikte bir esere düet yaptı.
Dr. Özlem Kaya'nın yürüttüğü projeye gönüllü olarak katılan hekimler, CD satışından elde edilecek gelirinin tamamını eğitim ve sağlık ile ilgili KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) gibi vakıflara bağışlanacağını belirtti.
Yapımcılığı Ege
Şafak-Orpheus Yapım'ın üstlendiği projenin sanat yönetmenliğini ise 2017 yılında 'Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri' töreninde müzik alanında büyük ödüle layık görülen Göksel Baktagir
ve yine Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Selçuk
Murat Kızılateş üstlendi. Emel Taşçıoğlu ve Nazire Savran ve Doç Dr. Özlem Doğuş
Varlı da hekimlere vokal koçluğu yaparak, stüdyo okumaları sırasında destek verdi. Albüme Türkiye'nin profesyonel müzisyenleri enstrümanları ile eşlik ederken, kayıt ve mix-mastering işlemleri ise uzmanlar tarafından yapıldı. 2 CD'den oluşan 'Hekimler söylüyor' albümü Nisan ayında dinleyicileri ile buluşacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:16 Kaynak: İHA
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