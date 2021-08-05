Kadın hekimlerden orman yangınlarından etkilenen çocuklara destek - Son Dakika

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), orman yangınlarında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarına burs vermek ve zarar gören okulların tadilatı için çalışma başlattı.

KAHEV'den yapılan açıklamaya göre, yangın bölgesindeki çocukların eğitimlerinin olumsuz etkilenmemesi için destek olacak kadın hekimler, başka hayırseverlerden de yardım bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAHEV Başkanı Demet Başer, çıkan yangınlarda ormanların büyük zarar gördüğünü belirterek, "Biz de eli kolu bağlı bir şekilde duramazdık. Çocuklar ülkemizin geleceği. Geleceğimizin de yanmaması ve çocuklarımızın felaketten en az etkilenmesi için yardım kampanyası yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Maddi kayba uğrayan ailelerin çocuklarına burs vereceklerini ve zarar gören okulların tadilatları için çalışma başlatacaklarını ifade eden Başer, "Geleceği yeniden yeşertmek isteyenleri bağış kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Yardım çalışmasına destek olmak isteyenler, KAHEV'in web sitesinden bağış yapıp, detaylı bilgi alabilir.