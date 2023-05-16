Evlilik teklifini reddeden hemşire kadını tabancayla vurarak öldüren sanık, mahkemenin hiçbir sorusunu yanıtlamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Evlilik teklifini reddeden hemşire kadını tabancayla vurarak öldüren sanık, mahkemenin hiçbir sorusunu yanıtlamadı

16.05.2023 16:38

Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi silahla öldürdüğü iddia edilen sanık ile kendisine silah temin ettiği ileri sürülen kişinin yargılanmasına başlandı. Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Hüseyin B. mahkeme heyeti başkanının ısrarına rağmen hiçbir soruya cevap vermedi.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin B, tutuksuz sanık Bayram S, Konya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları ile hayatını kaybeden Emine Ay'ın annesi Havva ve babası Mehmet Ay duruşma salonunda hazır bulundu.

HİÇBİR SORUYA CEVAP VERMEDİ

Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Hüseyin B. mahkeme heyeti başkanının ısrarına rağmen hiçbir soruya cevap vermedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin kişilik bozukluklarından "bipolar bozukluk" rahatsızlığı olduğunu öne sürüp iddianamede daha önce tedavi gördüğünün yer aldığını belirterek, yetkili bir hastaneden rapor alınmasını istedi.

"KIZIMI CANİCE KATLETTİ"

Söz verilen baba Mehmet Ay da sanığın kızını rahatsız ettiğini bilmediğini söyleyerek, "Sanık kendi kendine takıntı yapmış. Sürekli olarak kızımı rahatsız etmiş. Olayı da planlı programlı bir şekilde yapmış. 3 ay önce yapacakmış ama o zaman parası olmadığı için silah alamamış. Benim haberim olsa böyle olmazdı. Kızımı canice katletmiş. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

"TEHDİT MEKTUBU YAZIYOR"

Anne Emine Ay da "Ben kızımın rahatsız edildiğini bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Sadece kız kardeşine söylemiş. Kızıma hastanede 'Neden bize bir şey söylemedin?' diye sordum. Kendi halledebileceğini, böyle olacağını bilemediğini söyledi. Kızımı öldürdü, şimdi konuşmuyor. Rapor istiyor. Cezaevinden bize tehdit mektupları atıyor. Akli dengesi olmayan biri bu mektupları yazabilir mi? Ben sanıktan ve silahı satan kişiden şikayetçiyim." diye konuştu.

"HİÇBİR HASTALIĞI YOK"

Müşteki avukatı ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti: "Hiçbir hastalığı yok. Biz mahkemeye yeni deliller sunduk. Bunların içinde tehdit mektupları var. Bu olayı daha önce yapacağını, fakat silah alacak parası olmadığı için gerçekleştiremediğini yazıyor. Bipolar bozukluk olduğunu söylüyorlar. Bunlar mahkeme sürecini uzatmak için yapılan, bilinen taktikler. Dikkate alınmamasını istiyorum. Hiçbir indirim uygulanmadan en ağır cezanın en kısa zamanda verilmesini talep ediyorum."

"DELİ NUMARASI YAPMASIN"

Duruşmaya Konya'dan SEGBİS aracılığıyla katılan tutuksuz sanık Bayram S. de olayla bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Sanık Allah'ı varsa konuşsun. Deli numarası yapmasın. Doğruları söylesin. Ben uyuyamıyorum." ifadesini kullandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin B'nin tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanık Bayram S'nin de bu tutuksuz olarak yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMADEN

Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin B. (29), hemşire Emine Ay'ı (27) tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs etmiş, tedavisi tamamlanan Hüseyin B. tutuklanmıştı. Karaman'dan Konya'ya sevk edilen ağır yaralı Ay ise tedavi gördüğü hastanede 13 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Davanın iddianamesinde, Hüseyin B'nin "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, tabancayı temin eden Bayram S'nin ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Aile umudunu kesmişti ama 13 gün sonra saklandığı yerde bulundu Aile umudunu kesmişti ama 13 gün sonra saklandığı yerde bulundu

Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlilik teklifini reddeden hemşire kadını tabancayla vurarak öldüren sanık, mahkemenin hiçbir sorusunu yanıtlamadı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar
16:40 2.Lig'de gol keyfi! Menemenspor maçın ilk 15 dakikasında Sivas Belediyespor filelerine 5 gol sığdırırken ilk yarıyı 8-0 ile önde kapattı
16:31 2. Lig'de akıllara durgunluk veren maç! İlk yarıdaki skoru görenler gözlerine inanamadı
16:29 Sevgilisi tarafından öldürülen Ukraynalı model Alona Savchenko'nun cansız bedeni parçalanmış halde bulundu
16:21 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu nerede ne kadar oy aldı? İstanbul'da ilçe ilçe sonuçlar
16:09 CHP'de tepkilerin hedefi haline gelen Tuncay Özkan'dan "Biz kazanacağız" çıkışı!
16:04 Ukraynalı model Alona Savchenko, sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra parçalandı
15:54 Büyük Birlik Partisi 14 Mayıs seçiminin kaybedeni durumunda! Ne genel başkan ne de adaylar, Meclis'te kendine yer bulamadı
15:54 Sinan Oğan, 2. tura ilişkin iddialı konuştu: Kararı verdiğimizde o tarafı kazandıracağız
15:52 Oyuncu Hayal Köseoğlu, seçimlerin 2.turunda Sinan Oğan'dan destek bekliyor: Bizi yalnız bırakmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 16:49:55. #1.11#
SON DAKİKA: Evlilik teklifini reddeden hemşire kadını tabancayla vurarak öldüren sanık, mahkemenin hiçbir sorusunu yanıtlamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement