Kadın hentbol takımı haftayı galip bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın hentbol takımı haftayı galip bitirdi - Son Dakika Spor

Kadın hentbol takımı haftayı galip bitirdi

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Liginde kendi evinde ağırladığı Üsküdar Belediyesi'ni 37-27 mağlup etti.

Kadın hentbol takımı haftayı galip bitirdi, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Liginde kendi evinde ağırladığı Üsküdar Belediyesi'ni 37-27 mağlup etti. Maçı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte izledi.


Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Ligin 11'inci hafta maçında Üsküdar Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynan karşılaşmayı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu ikilisi yönetti. Muratpaşa'nın yeni transferleri Kezban Güneş ve Halise Güneş'in de forma giydiği maçta Paşanın Meleklerine destek için Belediye Başkanı Uysal ve eşi Ümran Uysal da tribündeki yerlerini aldı. Rahat bir galibiyet alan Muratpaşa'da, Cansu Akalın ve Döne Gül Bozdoğan öne çıkan isimler oldu. Muratpaşa Belediyespor, bu galibiyetle ligde puanını 12'ye yükseltirken Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ve kulüp yöneticileri, ligin ikinci yarısında Mardin maçının ardından Üsküdar karşısında da galip gelerek ikide iki yapan takımı ayakta alkışladı. - ANTALYA

Muratpaşa, Üsküdar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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