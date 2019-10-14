Kadın Hentbol takımından galibiyet

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı, Süper Lig'in ikinci hafta maçında deplasmanda Üsküdar Belediyesi'ni 20-28 yendi. Paşanın Meleklerinden Cansu Akalın 7 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.



Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne kendi evinde Mardin Büyükşehir Belediyesi galibiyetiyle başlayan Paşanan Melekleri, ligin ikinci haftasını da kayıpsız atlattı. Deplasmanda Üsküdar Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübüyle karşılaşan Paşanın Melekleri, maçı 20-28 kazandı. Çamlıca Spor Salonu'nda oynan karşılaşmayı Mesut Ateş ve Kürşat Kef hakem ikilisi yönetirken Paşanın Melekleri ilk yarıyı 11-13 önde kapattı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte maça ağırlığını koyan Paşanın Melekleri, Cansu Akalın'ın art arda bulduğu sayılarla farkı arttırdı. Cansu, 7 sayıyla takımın en skorer ismi olurken kaptan Diğdem Hoşgör, Dönegül Bozdoğan, Kübra Sarıkaya ve Edanur Kılıç'ta 4 sayı kaydetti. Paşanın Melekleri bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Paşanın Melekleri ligin 3'üncü haftasında kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayacak. Karşılaşma, 19 Ekim Cumartesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. - ANTALYA