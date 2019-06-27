Kadın Hentbol Takımından Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 2018-2019 sezonunda kazandıkları kupaları kendilerine her türlü desteği sağlayan ve başarılarında büyük pay sahibi olan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyarette bulunarak takdim etti.
Anadolu Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 2018-2019 sezonunda kazandıkları kupaları kendilerine her türlü desteği sağlayan ve başarılarında büyük pay sahibi olan Rektör
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'ya ziyarette bulunarak takdim etti.
Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Rektör Çomaklı, Kadın Hentbol Takımı oyuncuları ile sohbet ederken başarılarından dolayı tebrik etti ve önümüzde ki sezon için başarılar diledi.
Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı 2018-2019 sezonunda; Kadınları 1. Lig'ini üçüncü, Kadınlar 1. Lig'inin alt ligi olan Yıldızlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı. Eskişehir
içerisinde gerçekleştirilen maçlarda da Minik, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler takımları kendi kategorilerinde il birincisi olarak Türkiye
finallerine katılmaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR
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