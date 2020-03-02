Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu - Son Dakika Spor

Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Sertan Sarpaş yönetiminde çıktığı ilk maçta Yalıkavak'ı 31–27 yendi.

Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Sertan Sarpaş yönetiminde çıktığı ilk maçta Yalıkavak'ı 31–27 yendi. Muratpaşa'nın genç oyun kurucusu Eda Nur Kılıç, 11 golle maça damgasını vururken, takımlar sahaya 'Başımız Sağ olsun' pankartı ile çıkıp şehit askerlerimiz için saygı duruşunda bulundu.


Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 17'inci hafta maçında Yalıkavak'la karşılaştı. Karşılaşmayı, Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz hakemi ikilisi yönetirken takımlar maça 'Başımız sağ olsun' yazılı pankartıyla çıkıp Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz için saygı duruşunda bulundu.


Hafta içi teknik adam değişikliğine giden Paşanın melekleri, Sertan Sarpaş yönetimindeki ilk maçına hızlı başladı. Oyunu hızlı oynamaya çalışan Paşanın melekleri, sert savunmasıyla dikkat çekti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın CHP İl Başkanı Nusret Bayar, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve kulüp yönetimiyle birlikte izlediği maçta Paşanın melekleri, ilk yarıyı 12-9 önde kapattı. İkince yarıda da temposunu sürdüren Muratpaşa, karşılaşmadan 31-27 galip ayrıldı. Muratpaşa, Süper Lig'in ilk yarısında bir sayıyla kaybettiği maçın rövanşını alırken takımın 20 yaşındaki oyun kurucu Eda Nur Kılıç, 11 golle maçın en skorer oyuncusu oldu. Muratpaşa, bu galibiyetin ardından ligde puanını 18'e yükseltirken 4'üncü sıradaki yerini korudu. - ANTALYA

Muratpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
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