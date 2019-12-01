Son Dakika Haberleri: Kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı-3
Son Dakika Spor Kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı-3 - Son Dakika Spor

Kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı-3

6 saat önce

Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımını taşıyan minibüs, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu.

Kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı-3, System.String[]

Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımını taşıyan minibüs, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Kazada, 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Zile- Alaca karayolunda meydana geldi. Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C grubunda mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı, bugün saat 14.00'te Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için Ordu'dan yola çıktı. Hentbolcuları taşıyan Ercan Akaman (54) yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarına gediğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen kişi ile yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, yaşamını yitiren sporcular için taziye mesajı paylaştı. Yetkililerden olayla ilgili detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ordu'dan Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir  üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."


Yozgat, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:24 Kaynak: DHA
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