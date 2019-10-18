Kadın Hentbol Takımının hedefi 3' te 3

Muratpaşa Belediyespor Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 3'üncü hafta maçında kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayacak. Sezona 2 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Paşanın Melekleri, seriyi 3 maça çıkarmak istiyor.



Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Ligi'n 3'üncü hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle karşılayacak. Cumartesi günü Süleyman Evcilmen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Murat Çelik ve Cengiz Ömer hakem ikilisi yönetecek.



Lige Mardin Büyükşehir ve Üsküdar Belediyesi galibiyetleriyle başlayan Paşanın Meleklerinde tek hedef İzmir temsilcisi karşısında galip gelip seriyi 3 maça yükseltmek. Takımda cezalı ve sakat oyuncu bulunmazken, şu ana kadar ligde tek maç yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 32-25 galip ayrıldığı Üsküdar Belediyesi karşısındaki oyunuyla dikkatleri üzerine çekmişti.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaş ortalaması 18 - 19 aralığında bir takıma sahip olduklarını söyledi. Takımda sadece bir yabancı oyuncu yer alırken en deneyimli oyuncunun aynı zamanda takım kaptanı 28 yaşındaki Diğdem Hoşgör olduğunu belirten Başkan Uysal, "Takımımızda 14 - 18 yaş aralığında 19 oyuncumuz bulunuyor. Onlara inanan bir yönetim ve teknik heyet var. İlk iki maçta sahaya yansıttığımız performansla çocuklarımız da bu inancı ve güveni boşa çıkartmadı" diye konuştu. İyi bir maçın hentbol severleri beklediğini aktaran Başkan Uysal, tüm sporseverleri Cumartesi oynanacak maça davet etti. - ANTALYA