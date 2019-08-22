Son Dakika Haberleri: Kadın hentbol takımının hedefi Fuar Kupası
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Kadın hentbol takımının hedefi Fuar Kupası

16 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 2-4 Eylül tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Fuar Kupası'nda sahaya çıkacak.

Kadın hentbol takımının hedefi Fuar Kupası, System.String[]

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 2-4 Eylül tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Fuar Kupası'nda sahaya çıkacak.


Hentbolda bu sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Süleyman Evcilmen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda çalışmalarına devam eden takım, 13-15 Eylül tarihlerinde Yunanistan takımı A.C. PAOK'la oynayacağı EHF Kupası maçı öncesi İzmir'de özel bir turnuvaya katılacak.


Paşanın Melekleri, 2-4 Eylül tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Fuar Hentbol Turnuvası'nda mücadele edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 4'lü turnuvada Muratpaşa'yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Yalıkavak ve Üsküdar Belediyesi yer alacak.


Diğer yandan, Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, sezonun ilk kupası, Süper Kupa için 2 Ekim Çarşamba günün Ankara'da Kastamonu Belediyesi'yle karşı karşıya gelecek. Geçen yılın lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya geleceği maç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıkladığı takvim uyarınca Kadınlar Hentbol Süper Ligi ise 5 Ekim'de başlayacak. Bu sezon ligde 9 takım yer alacak. - ANTALYA

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
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