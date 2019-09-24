Son Dakika Haberleri: Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak
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Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak

1 saat önce

Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak, System.String[]

Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Amiens kentindeki müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem çifti William Weijmans-Rick Wolbertus yönetecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın grubunda Fransa'nın yanı sıra Hırvatistan ve İzlanda yer alıyor.

Milliler, gruptaki ikinci maçında ise 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'de Hırvatistan'ı konuk edecek.

Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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