Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak
1 saat önce
Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:06 Kaynak: AA
Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
Amiens kentindeki müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem çifti William Weijmans-Rick Wolbertus yönetecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın grubunda Fransa'nın yanı sıra Hırvatistan ve İzlanda yer alıyor.
Milliler, gruptaki ikinci maçında ise 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'de Hırvatistan'ı konuk edecek.
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