Son Dakika Haberleri: Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak
Son Dakika Spor Haber

Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak

1 saat önce

Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak, System.String[]

Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.


Amiens kentindeki müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem çifti William Weijmans-Rick Wolbertus yönetecek.


A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın grubunda Fransa'nın yanı sıra Hırvatistan ve İzlanda yer alıyor.


Milliler, gruptaki ikinci maçında ise 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'de Hırvatistan'ı konuk edecek.

Fransa, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Takımımızın Arnavutluk maçı biletleri satışa çıktı
Arabanın içinde erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını, yoldan geçen vatandaş kurtardı Cezayir'de hastanede meydana gelen yangında, 8 bebek hayatını kaybetti Başakşehir kalesini gole kapatamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 12:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]