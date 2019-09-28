Kadın hentbolcuların rakibi Hırvatistan
1 saat önce
Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta ikinci maçında yarın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:20 Kaynak: AA
Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta ikinci maçında yarın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Eskişehir'deki Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Kosovalı hakem çifti Sherif Xhema-Besfort Jahja yönetecek.
Karşılaşma Çay TV ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) TV'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçta deplasmanda Fransa'ya 38-17 mağlup olmuştu.
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