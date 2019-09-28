Son Dakika Haberleri: Kadın hentbolcuların rakibi Hırvatistan
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Kadın hentbolcuların rakibi Hırvatistan

1 saat önce

Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta ikinci maçında yarın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Kadın hentbolcuların rakibi Hırvatistan, System.String[]

Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta ikinci maçında yarın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Eskişehir'deki Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Kosovalı hakem çifti Sherif Xhema-Besfort Jahja yönetecek.

Karşılaşma Çay TV ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) TV'den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçta deplasmanda Fransa'ya 38-17 mağlup olmuştu.

Hırvatistan, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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