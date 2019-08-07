Son Dakika Haberleri: Kadın hırsız, hasta gibi davranıp hastaları soydu...Hırsızlık zanlısı kamerada
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Kadın hırsız, hasta gibi davranıp hastaları soydu...Hırsızlık zanlısı kamerada

1 saat önce

Kadın hırsız, hasta gibi davranıp hastaları soydu.

Kadın hırsız, hasta gibi davranıp hastaları soydu...Hırsızlık zanlısı kamerada
ANTALYA - Antalya'da bir kamu hastanesinin asansöründe, iki kişinin çanta ve cebinden 4 bin 800 lira çaldığı ileri sürülen kadın şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, temmuz ayı içinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen iki kişinin asansörde çanta ve cebinden 4 bin 800 lira para çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, hastane güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin hırsızlık suçlarından 7 ayrı kaydı bulunan G.K. olduğunu belirledi. Hastane içinde hasta gibi dolaştığı tespit edilen G.K., polisin operasyonuyla yakalandı. G.K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde asansöre binmeye çalışan kadının kolunda çantası ve yüzünde maske olduğu görüldü.
Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:43 Kaynak: İHA
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