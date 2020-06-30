Kadın hırsızlar girdikleri evin sahibine yakalandılar - Son Dakika

Kadın hırsızlar girdikleri evin sahibine yakalandılar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 kadın, hırsızlık için girdikleri dairede ev sahibi tarafından yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 kadın, hırsızlık için girdikleri dairede ev sahibi tarafından yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi, Şehit Asker Ahmet Metlioğlu Caddesi, Aydın apartmanındaki 23 numaralı dairenin kapısını içeride kimse olmadığını düşünerek özel bir aparatla açan 2 kadın, ev sahibini karşılarında buldu.

Daire sahibi Ö.F. içeriye kapıyı zorla açarak giren L.Ç. (23) ve E.K. (24) adlı kadınlara, kızmaya başladı. Sesi duyan komşular, 155'i arayarak yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ev sahibi ve komşular tarafından evin içerisinde tutulan L.Ç. (23) ve E.K. (24) ile apartman girişinde gözcülük yaptığı iddia edilen G.K.'yi (15) teslim aldılar.

Çeşitli suçlardan toplam 44 sabıkası olduğu öğrenilen L.Ç. (23), E.K. (24) ve G.K.'nin (15) sorgusu sürüyor. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın hırsızlar girdikleri evin sahibine yakalandılar - Son Dakika
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