Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı
1 saat önce
Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandıİSTANBUL - Güngören, Bakırköy ve Küçükçekmece'de 3 farklı eve giren kadın hırsızlar, güven timleri ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:11 Kaynak: İHA
Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı
İSTANBUL - Güngören
, Bakırköy
ve Küçükçekmece
'de 3 farklı eve giren kadın hırsızlar, güven timleri ekiplerince yakalandı.
3 farklı ilçede ayrı evlere yapılan hırsızlık konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri
şube Müdürlüğü ekipleri civardaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde güvenlik kamera kayıtlarına takılan Ayşe.Çve Şerife.Çisimli şahıslar ikamet ettikleri Başakşehir Şahintepe
Mahallesindeki evde yakalandı. Ayşe.Ç ve Şerife.Ç isimli kadınların hırsızlık suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen kadınlar, tutuklanan cezaevine gönderildi.
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