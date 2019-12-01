Son Dakika › Güncel › Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı - Son Dakika
Kadın hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Gaziantep'te evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.
Şehitkamil ilçesinde bir binaya girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kadın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
(İHA)
40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı Alkollü genç kadın, fuhuşa zorlandığını iddia ederek polislere saldırdı Ukrayna'da kötü muamele: Bayrağımıza ve devletimize hakaret edildi