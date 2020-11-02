Kadın hırsızlar böyle pişti oldu - Son Dakika

Kadın hırsızlar böyle pişti oldu

02.11.2020 18:39

Bursa polisi sabıkalı 2 kadın hırsızı tanıyıp takibe aldı.

Bursa polisi sabıkalı 2 kadın hırsızı tanıyıp takibe aldı. Bir apartmana giren hırsızlar içeride 25 dakika kaldıktan sonra dışarıya çıktı. Kapıda polis ile karşılaşan kadınların üzerinden 25 bin liralık ziynet eşyası çıktı. Yapılan araştırmada şüpheli kadınlardan yakalanan ziynet eşyalarının aynı binada oturan bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro dedektifleri şehir merkezinde rink attıkları sırada şüpheli 2 kadın ile yaşı küçük bir kızı fark etti. Şühpeli kadınların daha önce hırsızlık suçundan sabıkalı D.A.(30) ve N.D.(34) olduğunu belirleyen ekipler 2 kadın ve yanlarında bulunan yaşı küçük kızı takibe aldı. Kadınların Cumhuriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde bir eve girdiğini fark eden ekipler 25 dakika boyunca kadınların binadan ayrılmalarını bekledi. Kadınları binadan çıkarken yakalayan hırsızlık ekipleri D.A. ve N.D. üzerinde kadın polisler eşliğinde yaptıkları aramada üzerlerine sakladıkları 25 bin lire değerinde ziynet eşyasını ele geçirdi. Yapılan araştırmada şüphelilerin üzerinde yakalanan takıların aydı binada ikamet eden E.S. isimli kadına ait olduğu ortaya çıktı. Ziynet eşyaları E.S. isimli kadına teslim edilirken yakalanan şahıslardan 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk Ç.B., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine teslim edildi. Gözaltına alınan D.A.,N.D. ve yaşı küçük Ç.B. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kadın hırsızlar böyle pişti oldu
Kadın hırsızlar böyle pişti oldu
Kadın hırsızlar böyle pişti oldu
Kadın hırsızlar böyle pişti oldu
Kadın hırsızlar böyle pişti oldu
Kadın hırsızlar böyle pişti oldu
Kadın hırsızlar böyle pişti oldu
Kadın hırsızlar böyle pişti oldu

Hırsızlık, Polis, Bursa, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın hırsızlar böyle pişti oldu - Son Dakika


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