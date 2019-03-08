Son Dakika Haberleri: Kadın Hırsızları İzinli Polis Yakaladı

Kadın Hırsızları İzinli Polis Yakaladı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir apartmana hırsızlık için giren 3 kadın izinli polis ekibi tarafından yakalandı.

Kadın Hırsızları İzinli Polis Yakaladı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir apartmana hırsızlık için giren 3 kadın izinli polis ekibi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru F.A, hırsızlık yapacaklarından şüphe duyduğu kadınları takibe aldı. İzinli gününde olayı tespit eden polis, görevli polislerle birlikte hırsızları apartman çıkışında yakaladı. Sözde dilenci görünümlü gezen ve başka ilden geldikleri anlaşılan 3 kadın parmak izi incelemesi için şubeye götürüldü.

Yoğun suç kaydı olan bayanlardan birinin 22 yaşında 22 suç kaydı olan Leyla Ç. olduğu ve evden hırsızlık suçundan Antalya Mahkemesince 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Şüpheli bayanlar üzerinde 2 adet çorap eldiven ve hırsızlıkta kapı açmaya yarar plastik aparat ele geçirildi. Hapis cezası ile aranan bayan gözaltına alınırken, diğer iki bayanın parmak izi tetkiki ve incelemesi devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:54 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaşı Kadar Suç Kaydı Olan Hükümlü Yakalandı Nazilli Belediye Başkanı, Belediyede Çalışan Kadın Personeli Darp Etti

Bahçelievler'de 17 Yaşındaki Genç Başından Vurulmuş Halde Bulundu Kadın Dizisindeki Ceyda Karakterinin Giyim Tarzı İzleyiciyi İsyan Ettirdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 21:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın Hırsızları İzinli Polis Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]