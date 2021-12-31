Üye Girişi
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada - Son Dakika

Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada

31.12.2021 10:39

Son dakika haberleri... Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kameradaDENİZLİ Denizli'de bir apartmanın zemin katındaki iki daireye giren kadın hırsızlar, bu kadarına da pes dedirtti.

Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada

DENİZLİ Denizli'de bir apartmanın zemin katındaki iki daireye giren kadın hırsızlar, bu kadarına da pes dedirtti. Şüphelilerden biri başındaki eşarpla kamerayı kapatırken, diğer ise arkadan delil bırakmamak için parmak izlerini sildi. Yaklaşık değeri 50 bin TL olan ziynet eşyalarını çalıp poşete koyup götüren hızsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kapısı aralıklı olduğu tahmin edilen 4 katlı bir apartmanı gözlerine kestiren iki hırsız kadın, etrafı gözetledikten sonra içeri girdi. Bir süre yukarı katlara çıkarak keşif gerçekleştiren hırsızlar, ardından zemin kata inip Anıl Eren'in dairesini gözüne kestirdi. Burada bulunan kamerayı yukarı kaldırarak açısını kapatmaya çalışan hırsız başarılı olamayınca arkadaşından yardım istedi. Yüzünü gizlemeye çalışan diğer hırsız ise, başındaki eşarpla kamerayı kapattı. O esnada daire kapısını "dil kaydırma yöntemi" ismi verilen kart ile açan hırsız içeri girip çıktıktan sonra parmak izlerini silmeye başladı. Buradan eli boş dönen hırsızlar, aynı kattaki Talip Kaymak'ın evine girdi. Evin içinde yarım saat boyunca vakit geçiren hırsızlar, yatak odasının çekmecesinde buldukları yaklaşık değeri 50 bin TL olan ziynet eşyası ile beraber kayıplara karıştı.

Yatak odasının dağınık olması hırsızlığı fark ettirdi

Aradan geçen süre zarfında eve giden Talip Kaymak, yatak odasının dağınıklığını fark ederek eve hırsız girdiğini anladı. Kaymak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaymak'ın yanına gelen polis ekipleri kameraları izledikten sonra 2 kadının hırsızlık yaptığı tespit etti. Anıl Eren'inde dairesine girdiğini gören Kaymak, komşuna da haber verdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi için çalışma yaparken, ekipler çevredeki kameraları izleyerek şüphelilerin peşine düştü.

"Rahat rahat evde dolanmışlar"

Kendi dairesinde para olmadığı için ellerinin boş döndüğünü, komşularının ise 50 bin TL değerindeki eşyalarının çalındığını belirten Anıl Eren; "Apartman kapısının ya şifresini bilerek girdiler ya da aralıklıydı. Çok kolay geçmiş dış kapıyı ondan sonra apartmanın içerisinde yarım saat falan dolanmışlar, bizim daireye de girmişler. Ama bizde her an gibi alacak bir şey bulamamışlar, bizim evden sonrada karşı daireye de girmişler. Karşı dairede aşağı yukarı 50 bin TL değerinde eşya çalınmış. Rahat rahat evde dolanmışlar, 2 tane kapalı kadından birisi sürekli gözlemliyor yapıyor diğeri içeriye giriyor çıkıyor. Şikayetçi olduk, karşı daire ile birlikte sanırım başka daireye girmemişler, kamera sadece bizim daireleri çekiyor. Bizimkini de kameradan gördük. Bizim evde ise her an gibi eşya eksiği bulamadık" şeklinde konuştu.

Hırsızlar kameralara yakalandı

Öte yandan, kadın hırsızların etrafı keşif ettikten sonra kapıları zorlaması ve eşarpla kamerayı kapatarak parmak izlerini silmesi apartmanın kameralarına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada
Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Pamukkale, Anıl Eren, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada - Son Dakika


Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti! Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!         
11:47
CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya! CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!         
11:35
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi         
08:44
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı         
21:34
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59

Son Dakika Haberleri
11:56 Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum
11:46 Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!
11:43 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!
11:34 CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
11:26 Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Barış'a gizemli zarfları kim gönderiyor?
11:22 Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde
11:21 Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor
11:20 Yılın son gününe yükselişle başlayan dolar şu saatlerde 13,28'den işlem görüyor
11:17 Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 12:04:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Kadın hırsızlık şebekesinden güpegündüz akıl almaz hırsızlık kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement